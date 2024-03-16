花蓮秀林國中登山隊伍遭落石砸傷 3學生吊掛下山

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮縣秀林國中奇萊山尋根隊伍，昨天下山途中遇落石，3名女學生受傷待援，地面搜救人員今天凌晨趕抵山屋會合，清晨空勤直升機出動，將3名受傷女學生吊掛下山送醫。

適逢太魯閣族正名20週年，秀林國中徵選17名體力不錯的學生組成奇萊山尋根隊伍，由13名師長、教練及協作陪同，安排3天2夜奇萊山尋根行程。

昨天隊伍登頂奇萊北峰，下山途中在奇萊北峰三角點下方100公尺處遇到落石掉落，隊上4名女學生遭砸傷，1人輕傷，另外3人分別頭部受傷、手、腳疑似骨折等傷勢，無法走下山需要救援。

花蓮縣消防局獲報後，與帶隊師長討論，讓3名傷勢較嚴重的學生，由師長陪同就近到奇萊稜線山屋休息，其餘隊員按原計劃回到成功山屋休息，今天下山結束行程。

花蓮縣消防局、太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊組成的5人救援小隊連夜上山，搜救人員指出，因山區大霧能見度不高，直到今天凌晨才抵達成功山屋，一早再趕至稜線山屋，引導受傷學生到適合吊掛的位置。

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空勤總隊駐地花蓮第一大隊第三隊接獲勤務後，上午6時22分起飛，搜救員吊掛出艙至地面後，初步檢傷2名學生骨折、1人疑因脊椎受傷，皆無法行走，7時許完成吊掛，7時15分於德興棒球場落地，2名傷者由救護車送慈濟醫院、1人送門諾醫院。

秀林國中配合秀林鄉公所舉辦的正名20週年紀念活動，尋著400多年前族人從南投鹿谷河谷遷移到花蓮的路線，安排奇萊北峰行程。校長施淑娟說，行前都有進行體能及救援訓練，學生表現都很好，其餘學生預計今天傍晚返抵學校，輔導老師會到校等待，以備輔導需要。（編輯：郭諭儒）1130316