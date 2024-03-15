花蓮秀林國中登山隊遇落石 4學生受傷無生命危險

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮縣秀林國中師生組成尋根小隊，13日入山攀登奇萊山，今天行經奇萊北峰三角點下方約100公尺處遇到落石，4名女學生受傷，3人傷勢較嚴重但皆無生命危險，已抵達山屋等待救援。

警消今天下午1時許接獲通報，秀林國中登山隊伍在奇萊北峰三角點下方約100公尺處遇到落石，4名學生遭擊傷，1人頭部受傷、1人腳受傷無法行動及1人疑似手骨折，另有1人輕傷。

秀林國中校長施淑娟接受中央社記者電話採訪表示，尋根小隊徵選全校17名體力不錯的學生，進行體能及登山訓練，挑戰4天3夜奇萊山登頂行程，全程有老師、專業教練及領隊共13人陪同。

施淑娟說，尋根小隊13日出發，預計明天下山，今天上午至奇萊山登頂後，下山返回成功山屋途中碰到落石，造成4名女學生受傷，第一時間由陪同教練及領隊處置，其中1人擦傷，已回到隊伍，另外3人分別頭部受傷、腳撕裂傷及手疑似骨折，需要救援。

施淑娟說，受傷學生生命跡象穩定，3名需救援學生由7名師長陪同，就近在稜線山屋休息等待救援，其餘學生按原計畫回到成功山屋休息，明天下山結束行程。

由花蓮縣消防局、太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊組成5人地面隊伍，以徒步上山前往救援，預計今天晚間抵達成功山屋，明天一早再趕往稜線山屋會合。（編輯：謝雅竹）1130315