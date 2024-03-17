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港網媒Free HK Media創辦人姜嘉偉北市街頭遭砍 疑酒後糾紛釀禍

2024/3/17 13:56（3/17 14:09 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北17日電）有「姜牧師」稱號的香港網媒創辦人姜嘉偉今天凌晨於北市林森北路遭人持刀劃傷背部，警方初步調查應為酒後與他人不慎碰撞起糾紛而遭攻擊，正積極追緝犯嫌。

北市警消今天凌晨4時22分獲報，指中山區林森北路一帶發生持刀傷人案件，派員到場發現1名年約30歲的男子背部有穿刺傷、意識清醒，立即協助送醫治療。

據了解，傷者為人稱「姜牧師」的Free HK Media香港網媒創辦人姜嘉偉，他去年因涉銷售與「反送中」有關的書籍或宣傳物而被香港警方逮捕，出獄後於去年底到台灣定居。

經調查，姜男到店家飲酒後要離開時，疑因不慎和人碰撞起衝突，突遭對方持刀劃傷背部，犯嫌隨即搭車逃離。

由於姜男酒醉而無法詳細陳述案發緣由，警方目前已調閱周邊監視器查看，並鎖定1人、1車追查，初判應為酒後糾紛所致，詳細案情仍待後續調查釐清。

姜嘉偉送醫後也在臉書開直播，可見他躺在病床上，他說因遭不名人士襲擊、持刀攻擊，左背被人桶了2刀，隨後醫生進行相關治療，直播便結束。（編輯：蕭博文）1130317

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