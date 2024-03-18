彰化油漆工包商月入15萬仍販毒 中市警緝毒溯源逮獲

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）彰化42歲林姓男子為油漆工包商，月入新台幣15萬，但他仍販售毒品牟取不法獲利，為避免遭黑吃黑更隨身攜帶槍枝，中市警緝毒案溯源逮捕林男及38歲楊姓共犯，全案移送法辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵查第六隊今天發布新聞稿表示，去年查獲30歲康姓男子涉嫌持有施用毒品案，向上溯源鎖定居住於彰化市林男涉嫌販賣毒品，經報請檢察官指揮，時機成熟持院、檢核發搜索票及拘票在台中市中區執行搜索及拘提，緝捕林男及楊姓共犯到案。

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警方調查，林男為油漆工包商，月收入約為15萬元，生活條件優渥，平時出入以名車代步，但他仍對外販售毒品牟取不法獲利，並隨身攜帶槍枝以防黑吃黑，遭警方逮捕時也剛結束民宅油漆工程，當下情急表示希望警方動靜小一點，不要讓別人發現他涉嫌販毒情事太沒面子，讓警方啼笑皆非。

警方查扣毒品安非他命7包、手機2支、電子磅秤、模擬槍1枝及子彈19發等贓證物，全案訊後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130318