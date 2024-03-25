旅遊團攀登石門山 68歲男突倒地吊掛送醫仍不治

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）來自桃園40人旅遊團今天攀登太魯閣國家公園石門山，隊員68歲吳姓男子在回程時，於石門山三角點下方步道突然倒地不起，失去生命跡象，經空勤直升機吊掛送醫，仍搶救無效。

太魯閣國家公園管理處表示，上午10時18分接獲南投縣消防局來電請求救援，指有登山客失去呼吸心跳，太管處合歡站巡查員從合歡山小風口出發，攜帶自動體外心臟電擊去顫器（AED）、捲筒擔架、急救箱等前往救援。

同時聯繫保七第九大隊、新城警分局合歡派出所人員前往協助救援，10時44分救難人員抵達現場，並使用AED及心肺復甦術CPR急救。

為爭取時間，也申請空勤直升機吊掛，空勤直升機上午11時24分抵達現場，11時45分在石門山三角點完成吊掛，降落花蓮德興運動場後，由救護車送花蓮慈濟醫院急救，仍搶救無效。

石門山為合歡群峰中最容易攀登的台灣百岳，海拔3237公尺，目前已鋪設有棧道與石階，從登山口出發沿著步道，約30分鐘就可登頂。（編輯：謝雅竹）1130325