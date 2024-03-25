更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

旅遊團攀登石門山 68歲男突倒地吊掛送醫仍不治

2024/3/25 17:06（3/25 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園旅遊團25日攀登太魯閣國家公園石門山，隊員68歲吳姓男子回程時，突然倒地不起，失去呼吸心跳，太管處合歡站巡查員就近協助救援，使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）及心肺復甦術CPR急救，但吳男送醫後仍不治。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月25日
桃園旅遊團25日攀登太魯閣國家公園石門山，隊員68歲吳姓男子回程時，突然倒地不起，失去呼吸心跳，太管處合歡站巡查員就近協助救援，使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）及心肺復甦術CPR急救，但吳男送醫後仍不治。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）來自桃園40人旅遊團今天攀登太魯閣國家公園石門山，隊員68歲吳姓男子在回程時，於石門山三角點下方步道突然倒地不起，失去生命跡象，經空勤直升機吊掛送醫，仍搶救無效。

太魯閣國家公園管理處表示，上午10時18分接獲南投縣消防局來電請求救援，指有登山客失去呼吸心跳，太管處合歡站巡查員從合歡山小風口出發，攜帶自動體外心臟電擊去顫器（AED）、捲筒擔架、急救箱等前往救援。

同時聯繫保七第九大隊、新城警分局合歡派出所人員前往協助救援，10時44分救難人員抵達現場，並使用AED及心肺復甦術CPR急救。

為爭取時間，也申請空勤直升機吊掛，空勤直升機上午11時24分抵達現場，11時45分在石門山三角點完成吊掛，降落花蓮德興運動場後，由救護車送花蓮慈濟醫院急救，仍搶救無效。

石門山為合歡群峰中最容易攀登的台灣百岳，海拔3237公尺，目前已鋪設有棧道與石階，從登山口出發沿著步道，約30分鐘就可登頂。（編輯：謝雅竹）1130325

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209