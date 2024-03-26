基隆廢棄宿舍拆除 米袋驚見3具人骨留姓名字條

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）港務公司承包商今天拆除基隆市東暖新村廢棄宿舍，將米袋拿起時破裂，掉落頭顱骸骨，警方到場勘查，又在2個米袋各發現1具骸骨，米袋內還留有姓名紙條等，警方將依線索追查死者身分。

基隆港務分公司上午辦理拆除暖暖區東暖新村宿舍，工人拆除樓梯間破爛木門後，在後方發現1個米袋，由於米袋年代久遠已破舊不堪，工人上午10時許將米袋拿起時，米袋底部瞬間破裂，掉落1顆頭顱骸骨。

工人見狀立即向基隆市警察局第三分局碇內派出所報案，警方上午11時許獲報後派員到場拉起封鎖線，經鑑識人員入內勘查，於木門後方再找到2個米袋，裡頭各裝有1具人體骸骨。

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警方在每個米袋內發現都各留有1張字條，均以白紙黑色簽字筆書寫文字，1張紙條寫上某姓氏家族，1張寫著姓氏和名字，1張由於破損嚴重難以完整辨識文字，但從紙張角落，推測書寫文字應是姓名，另在米袋內找到距今40年和20年的報紙和碎片。

相關單位已將3具人體骸骨暫存在基隆市立殯葬管理所，警方不排除是多年前遭到殯葬業者惡意遺棄，除報請檢察官相驗外，將查訪早年當地住戶，並透過紙條姓名等線索，追查死者身分，以釐清案情。（編輯：陳正健）1130326