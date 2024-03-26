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尋失蹤親屬 墨西哥團體秘密墳場搜出20多袋遺骸

2024/3/26 10:19
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（中央社墨西哥瓜達拉哈拉25日綜合外電報導）墨西哥一群由失蹤者親屬組成的搜尋團體表示，他們在一處秘密墳場發現大約20多個裝有人類遺骸的屍袋。墨西哥約有10萬人失蹤。

法新社報導，由失蹤者家屬組成的「搜索者戰士」（Guerreros Buscadores）表示，昨天在西部哈里斯科州（Jalisco）艾薩爾托（El Salto）一處牧場發現人骨和其他燒焦的遺骸。

「搜索者戰士」成員納瓦洛（Indira Navarro）說，他們在國家衛隊（National Guard）人員陪同下抵達現場，發現一個冒煙的深坑，還聞到一股惡臭。

納瓦洛說：「在搜尋過程中，我們發現人骨、皮膚和燒焦的人肉。」她補充說：「我們說的是一座秘密墳場。」

哈里斯科州檢察官辦公室並未立即對此發表評論，檢方料將前往現場勘查。

「搜索者戰士」表示，販毒集團和其他組織犯罪幫派利用磚塊和其他爐具焚燒受害者遺體。

哈里斯科州是失蹤人數最多的地區之一，敵對的販毒集團正在此爭奪地盤。

自2006年以來，墨西哥全國有近45萬人遭殺害。

墨西哥鑑識系統已不堪負荷，數以萬計身分不明的遺體躺在太平間或萬人塚，無人指認。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130326

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