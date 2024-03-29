台中派出所長開警車肇事 自述漱口水影響酒測值

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市警局第三分局李姓派出所長，前天駕駛巡邏車與機車發生事故，他呼氣酒測達每公升0.03毫克，自述使用漱口水才影響酒測值。警方表示，全案未觸犯公共危險罪，事故後續仍待釐清肇責。

台中市政府警察局第三分局今天表示，27日上午8時22分，合作派出所54歲所長李參民，於上班期間駕駛366號巡邏車欲前往分局洽公。

李男行經南區正義街右轉要往建國南路三段方向行駛時，於路口與25歲林男騎乘的機車發生碰撞，造成林男輕微擦傷經包紮未就醫，李男則未受傷，分局交通分隊獲報到場處理。

經處理員警對李男進行酒測，酒測呼氣值達每公升0.03毫克，雖未達刑法規定移送檢察機關的標準0.15毫克，但分局為求嚴謹，仍對李男實施刑法185-3條測試觀察記錄（直線來回、金雞獨立、畫同心圓等），李男經測試後均通過，確認未達不能安全駕駛的狀況。

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警方指出，因現場觀測李男並無任何酒味酒容，對於為何有酒測值產生部分，李男則表示他無飲酒，可能因吃完早餐後有使用漱口水，因此造成微量酒測數值產生，又因李男測得微量酒測數值，未達違反道路交通管理處罰條例標準，且未發現有明顯重大誤差狀況，依規定不得實施二次酒測。

警方表示，全案經查李男雖無酒後駕車的具體事證，亦未觸犯刑法公共危險罪嫌，但有交通事故相關肇事責任尚待釐清，後續分局將視肇責，依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定辦理。（編輯：謝雅竹）1130329