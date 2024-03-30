北市女子春酒後騎車載閨蜜 2人都遭警送辦

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）北市21歲曾姓女子近日參加公司春酒宴喝了3杯生啤酒醉倒，醒後以為酒精已代謝完，便騎車載閨蜜鐘姓女子返家，途中遇警攔查酒測值超標，曾女依法送辦，鐘女也因連坐被舉發。

台北市警察局文山第一分局今天發布新聞稿表示，轄下復興派出所張嘉訓、林李祐本月初深夜執行巡邏路檢勤務，在木柵、和興路口發現停等紅燈曾姓女騎士騎車搖晃且面有酒容，空氣中還瀰漫陣陣酒味，隨即上前盤查，但曾女竟謊稱酒氣為後座乘客鐘女所散發的。

曾女不斷自稱未飲酒，還質疑員警判斷，但經現場酒測結果超標，酒測值為0.28毫克，曾女才坦承當晚在公司春酒宴上喝了3杯生啤酒，當下不勝酒力醉倒，清醒後誤以爲已酒精代謝退了，便和鐘女雙載返家，曾女直呼「相當後悔犯下這個錯誤」。

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全案詢後將曾女依涉刑法公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦；另乘客鐘女明知曾女酒駕卻未勸阻，也依涉違反道路交通管理處罰條例一併舉發。

文山一分局提醒，民眾普遍都知酒後不駕車，但卻疏忽宿醉駕車問題，飲酒後雖經休息或睡醒會讓酒精代謝，但每人程度不同，仍有酒精濃度超標可能性，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法，酒後可搭乘大眾運輸、計程車或利用酒後代駕服務返家。（編輯：方沛清）1130330