移工人頭戶供查防詐 警政署、移民署將配合

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）報載移工帳戶資料將提供聯徵中心供查詢防詐。對此，警政署刑事局今天表示，樂見相關部會達成共識，透過有效鎖定相關帳戶可予以監控及管制；移民署說，收到公文後將配合實施。

聯合報報導，攸關人頭戶「補破口」的外籍移工離境帳戶管理問題終於有解，據了解，台灣高等檢察署檢察長張斗輝2日親自會同金管會、勞動部、內政部舉行跨部會會議，最終達成共識，由移民署提供移工出入境的資料給聯徵中心，讓銀行能進行批次查詢，以有效鎖定相關帳戶，一旦查出金流異常，即可予以凍結。

針對查緝移工帳戶淪為詐騙人頭戶的問題有新突破。移民署今天告訴中央社記者，目前尚未收到相關函文，只要一收到後，便會配合其內相關規定，提供資訊供聯徵中心使用，以協助防詐。

刑事局也說，高檢署2日會同金管會、勞動部、內政部舉行跨部會會議，最終達成共識，樂見其成，後續將由移民署提供行方不明及離境移工資料給聯徵中心，讓銀行能進行批次查詢，以有效鎖定相關帳戶。

同時，可進行相關監控及管制，若有金流異常情形，便可進行凍結程序，以有效防詐和打詐。（編輯：張銘坤）1130408