犯保組織新制上路 法務部遴聘多元專業董監事

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（中央社記者林長順台北23日電）犯保協會組織新制元旦上路，法務部遴選董監事今舉行聘任典禮。法務部長蔡清祥指出，這是犯保協會新紀元開始，勉勵在歷屆董事會基礎上再創巔峰，爭取更多社會大眾認同與肯定。

犯罪被害人權益保障法第6章有關保護機構組織相關規定自今年1月1日起施行，自此犯保法新制全面上路。法務部依據犯保法遴聘本屆15位董事及3位監察人，上午舉辦「財團法人犯罪被害人保護協會第10屆董事會董事及第8屆監察人聘任典禮」，由蔡清祥頒發聘書。

蔡清祥致詞時表示，配合犯保法全面施行，各項組織、人事經費、作業規定及配套措施均有賴董事會積極討論與決議，感謝董事、監察人在新舊制度轉換期擔當重任。而新法所規定董事會組成架構，將有助於不同部門之間資源共享和專業分工，同時確保對被害人權益全方位保護。

蔡清祥指出，期許犯保協會在具有多元專業背景董事會領導之下，能持續精進保護業務，力求推動充分滿足犯罪被害人及其家屬需求服務措施。

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為利犯保協會會務推動順利銜接，於聘任典禮完成後，旋即由全體出席董事互選出本屆董事長，並由董事、台灣高檢署檢察長張斗輝接任。

法務部表示，本屆董事會組成包括5席政府部門相關機關代表，5席全國性專業人員公會推舉及專家學者代表，2席犯罪被害人或其家屬代表，2席社會公正或熱心公益人士及1席致力於推動犯罪被害人保護的民間團體代表，將藉由公私協力強化政府與民間資源的連結，促進資源整合及效率分配。（編輯：方沛清）1130123