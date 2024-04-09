板橋車站外通緝犯持刀襲警 2警路過奮勇壓制

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（中央社記者高華謙新北9日電）新北市吳姓警員今天在板橋車站外盤查邱姓通緝犯時，對方突然掏出美工刀劃傷吳姓警員胸口，2名路過警察奮力壓制，與支援警力合作逮捕邱嫌，警詢後依殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

新北市政府警察局板橋分局調查，板橋所警員吳明哲晚間7時20分許執行勤務時，在板橋火車站北2門外盤查1名違規抽菸的可疑男子，但對方不僅不配合，還趁機從外套口袋掏出美工刀攻擊，導致吳明哲右胸與手指等處被劃傷，其中右胸傷口長達15公分。

吳明哲負傷反擊，但邱嫌一度追著作勢攻擊，隨後轉身就跑，路過的海山分局偵查隊小隊長涂彬杰與刑事局偵二大隊三隊偵查正林繼暉見狀，立刻上前壓制，吳明哲同時緊急通報警力支援，將邱嫌帶回派出所偵訊。

涂彬杰奪取美工刀時手指被輕微劃傷，但無大礙；吳明哲送往亞東醫院急救，幸好刀傷未傷及肌肉，無生命危險，隨後新北市警察局長廖訓誠與板橋分局長陳宇桓趕赴醫院探視。

林繼暉接受媒體訪問時說，當下看到警員被攻擊、流血時，沒有想太多，覺得一定要趕快上前幫忙。

板橋分局調查，邱嫌是橋頭地檢署發布傷害通緝犯，訊後依殺人未遂及妨害公務等罪嫌將他移送偵辦。（編輯：管中維）1130409