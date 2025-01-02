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男子板橋車站外持美工刀襲警 依殺人未遂判刑

2025/1/2 17:00（1/2 18:17 更新）
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（中央社記者趙敏雅新北2日電）新北吳姓警員去年4月在板橋車站外盤查時，遭邱姓男子持刀劃傷，造成右胸有40公分長傷口，邱男辯拿美工刀是正當防衛，新北地院不採信，依殺人未遂罪判處有期徒刑4年。

根據台灣新北地方法院判決書，去年4月9日晚間邱男在板橋車站北二門旁花圃處抽菸，因現場是禁菸區，新北市警察局板橋分局板橋派出所吳姓警員上前勸導，要求邱男出示證件，但邱男不配合轉身要離開，吳姓警員拉住他的衣袖制止，邱男從口袋掏出大型美工刀劃傷吳姓警員，案發時剛好有2名刑事幹員經過，協助緝捕。

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判決書指出，邱男否認有殺人犯意，並辯稱看到警方有拔槍動作，才會持美工刀向警揮去，屬於正當防衛。不過板橋分局表示，案發當日執行勤務時未配用警槍。法官認為邱男說詞卸責，不足採信。

法官審酌，邱男患有思覺失調症，但對現實和法律規範的理解與判斷力尚未完全喪失；邱男有一定智識程度，沒有理由不知持刀揮砍人頸部、胸部會導致死亡結果，且揮砍力道不輕，足以造成死亡可能。

法官考量邱男不思理性處理事情、不尊重公權力，犯案後始終否認犯行，態度不佳，依殺人未遂罪判處4年有期徒刑，執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護3年，全案可上訴。（編輯：林恕暉）1140102

#板橋車站
#台灣新北地方法院
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