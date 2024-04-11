疑電視遙控器故障起口角 台中男持刀弒母遭法辦

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市在家中經營咖啡廳的許姓男子，昨晚疑因電視遙控器損壞或操作問題，與許母起口角，許男竟持刀將母親刺死，許父要奪刀制止也受傷，警方全案詢問後，將許男依殺人罪嫌送辦。

台中市政府消防局昨天晚間10時34分獲報，北屯區崇德六路53巷內一處咖啡廳兼住宅，聽到有爭吵聲，且有人受傷急需送醫，立即派遣救護車到場，將1名已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態、左胸穿刺傷的婦人，及2名受有刀傷的男子送醫。

台中市警局第五分局查出，68歲許母與兒子36歲許男，事發當時在家中疑因電視遙控器損壞，或因許母操作有問題，因而對許男叨唸，2人因此發生口角，許男憤而到廚房拿水果刀，朝許母腹部與胸部各刺一刀。

67歲的許父聽見聲響，上樓發現妻子已經倒地，便上前阻止兒子並搶下刀具，消防局獲報到場將受傷的3人送醫，警方獲報封鎖現場調查，許母經搶救後仍傷重不治，許父經送醫包紮無大礙。

附近鄰居表示，許男約10年前因車禍受傷後在家無業，家人集資將住家1樓改建為咖啡廳供許男謀生，案發前曾聽到屋內發生爭吵，沒多久就發生悲劇。

因許男涉及殺人現行犯，警方全案詢問後，將依殺直系血親尊親屬罪移送台中地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130411