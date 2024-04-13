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包商挖斷瓦斯管起火 竹縣府指違規施工開罰索賠

2024/4/13 15:24
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（中央社記者管瑞平新竹縣13日電）新竹縣政府污水下水道工程今天在竹北市施工時疑不慎挖斷瓦斯管，造成瓦斯外洩起火，幸未釀傷亡。竹縣府表示，包商未依標準程序施作，除暫時停工並將對廠商開罰索賠。

這起事故上午10時許發生，包商在竹北市十興一街19號前施工時疑不慎挖斷瓦斯管線，造成瓦斯外洩並發生火警，消防人員迅速趕抵火場灌救並設水線警戒，新竹瓦斯公司也立即通報廠商處置，管線止氣並搶修，中午12時30分許修復完成。

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竹縣府透過新聞稿表示，工務處派員前往現場了解，初步發現施工廠商未依標準程序施作，造成公共安全疑慮，即日起停工，待完成教育訓練及任務編組落實後再行復工。

有關善後部分，竹縣府指出，工務處將依契約規定工程金額與比例對廠商及監造單位開罰，並要求廠商對於挖損瓦斯管造成損失，須按金額照價賠償，後續也將邀集所有下水道施工廠商與監造單位檢討，要求落實標準作業程序。（編輯：戴光育）1130413

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