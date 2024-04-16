女子控業務員私吞322萬元 致5張保單失效

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（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）林姓女子指控保險業務員江姓女子私吞婆婆保費新台幣322萬元，導致5筆保單失效，婆婆是拿現金給江女，但江女已死亡難以證明。保險公司說，保戶已提出申訴，將尊重評議結果。

林女今天表示，婆婆和宜蘭南山人壽業務員江女是熟識多年朋友，婆家保單大部分都由江女承接，江女另外邀約互助會和投資，婆婆也都有跟，也因為有互助會、投資及保單，雙方一直有金錢來往。

林女說，婆婆都是標互助會繳保費，都是給江女現金，繳交美元保單費用時，江女也對婆婆說「給我現金，匯率低時幫妳換匯」，江女死亡前2個月，就沒有像之前那樣照時間給婆婆投資利息，直到江女死亡後，婆婆才想到確認保單。

林女表示，在此之前都沒有懷疑過保單會有問題，因為江女該給的利息都有給，婆婆也曾在民國111年時，將如今已失效的3筆保單中2筆，各借款50萬元，總共100萬元，江女拿50萬元現金，另50萬元匯款到婆婆戶頭。

林女指出，多年前有收到南山人壽催繳信，因為保險費用已給江女，江女表示會處理，之後就沒收到任何關於保單催繳停效、失效等通知信。江女收了婆婆現金卻沒把錢繳到保險公司，導致保單失效，江女已死亡，而婆婆有5筆保單已失效，其中3筆是美元保單，初步估算這5筆保單婆婆已付給江女322萬餘元。

林女表示，目前南山人壽提出的方案，要補齊所有欠缺保費初步估算要200萬元，保單才得以復效，她無法接受，況且婆婆有繳錢，並不是沒繳錢，但糟糕的是，因為都是給江女現金，婆婆難以提出證明。

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林女表示，事發後才知道，江女還以龐氏騙局慫恿投資，除了婆婆外還有其他受害者，金額超過2000萬元，而保單部分，她已向消費評議中心提出申訴，希望南山人壽能將5筆保單復效。

南山人壽表示，公司審慎以待，日前已全面清查，經多方調查了解，截至目前為止，保戶無法提供任何事證可證明業務員有挪用保費情形。保戶已向財團法人金融消費評議中心提出申訴，公司已函覆說明，並將尊重評議中心評議結果。（編輯：方沛清）1130416