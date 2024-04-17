7旬老翁疑精神不濟 騎車逆向闖雪隧遭警開罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭70歲林姓老翁昨天疑因精神不濟，騎機車逆向進入國道5號雪山隧道南向車道。警方今天表示，當時發現後已由現場施工人員協助攔停，並依道路交通管理處罰條例舉發。

國道公路警察局第九公路警察大隊表示，昨天凌晨2時許獲報，國道5號南向26.9公里處雪隧內有機車違規並逆向行駛，立即派遣巡邏車前往攔查。

警方指出，初步了解，這起違規案是一名7旬林姓老翁疑似深夜精神不濟，未注意道路交通標誌，於國5頭城交流道誤闖雪山隧道南向車道。警方到場時，機車已被現場施工人員協助攔停，後續由警方協助以拖吊車排除。

警方表示，這輛機車違規行駛高速公路及逆向行駛高速公路，依道路交通管理處罰條例，分別可處新台幣3000元至6000元、6000元至3萬6000元罰鍰，已依規定分別舉發。

警方呼籲，行經國道交流道路段，應注意標誌並確認行駛道路方向，避免誤行違規行駛國道造成危險；如誤行駛國道應選擇在安全處所停車，撥打110或1968報案，警方將迅速前往協助。（編輯：李錫璋）1130417