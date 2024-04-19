父綁3歲兒生殖器強迫戒尿布 判刑2年6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北19日電）莊姓男子疑不滿3歲的兒子尚未戒尿布，持不明線繩綑綁兒子的生殖器致瘀傷、腫漲，至今否認犯行。一、二審均依成年人故意對兒童犯傷害罪判處2年6月徒刑，日前遭駁回上訴定讞。

判決指出，莊男於民國109年間離婚後，與3歲兒子同住於高雄市前鎮區，於不詳時間以不明線繩綑綁兒子的生殖器一段時間後才鬆綁，導致兒子受有腫脹、瘀傷等傷害。

莊男兒子的幼兒園老師於民國109年4月20日中午，替幼兒換尿布時察覺孩子的生殖器有不明傷痕，隨即通報高雄市政府家庭暴力暨性侵害防治中心；社工、督導等人到場後把孩子送醫驗傷，全案曝光。

此外，莊男另被查出於108年底毆打當時尚有婚姻關係的前妻，前妻聲請保護令獲准後，莊男多次違反保護令，且未出席高雄市政府衛生局安排的處遇計畫。

一審高雄地方法院審理時，莊男兒子的老師證稱，孩子仍須包尿布上學，無法自己上廁所；莊男前妻證稱，莊男曾表示尿布用完就不要再買了；莊男否認傷害兒子犯行，辯稱是案發當下其他在場的友人所為，但未被法官採信。

一審認定，莊男犯罪事證明確，犯刑法傷害罪、家庭暴力防護法違反保護令罪、成年人故意對兒童犯傷害罪，得依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

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一審審酌莊男手段殘暴且極危險，雖未造成重傷，但孩子傷勢也尚未完全復原，所為實不可取，且犯後始終否認犯行，未與前妻達成和解，難認其對自身行為有何反省、後悔之意，判處有期徒刑2年6月。

莊男提起上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理。二審認為，一審判決無違誤，量刑妥適，仍維持原判。莊男不服判決，上訴三審，最高法院認為，原判決認事用法無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1130419