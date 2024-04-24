刑事局連破11詐團逮176嫌 查扣1千萬顆泰達幣

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）警政署刑事局4月執行長達12天的「打詐專案行動」，今天公布成果共破獲11個詐騙集團，逮捕176嫌、羈押28人，共查扣虛擬貨幣泰達幣1000萬顆等贓證物、換算新台幣約3億餘元。

刑事局今天召開記者會公布8至19日「打詐行動專案」成果，共計破獲11個詐騙集團，並逮捕176名犯嫌，有28嫌遭羈押，其中有4案涉及虛擬貨幣詐騙；專案行動另查扣現金新台幣280萬元、外幣、黃金及虛擬貨幣泰達幣1000萬顆（單顆價值等同1美元）。

會中，偵查第七大隊第一隊副隊長洪丞奇說明，在破獲11個詐騙集團中，其中1案為日前受理民眾遭假投資真詐騙案，經過濾、分析金流及虛擬貨幣流向，鎖定以31歲陳姓男子為首的詐騙集團涉重嫌。

洪丞奇指出，此詐騙集團與位於柬埔寨的詐欺機房合作，向被害人假稱虛擬貨幣後市可期，取得被害人信任後再要求匯款新台幣入金投資，並協助被害人開設個人電子錢包後，再騙取被害人錢包交易授權。

此詐騙集團隨後再派遣假扮幣商的車手約定被害人面交泰達幣、收款，並簽立泰達幣買賣契約，塑造正當交易假象，佯裝成功入金，最後實際由取得授權的集團成員轉出被害人電子錢包內款項。

警方指出，陳男為防東窗事發，還事先備妥買賣虛擬貨幣相關免責聲明，企圖掩飾其犯行。

警方初估此案被害人共約50人，總財損金額逾新台幣4000萬元，其中台北1名50多歲金融業女高管個人財損多達新台幣1100萬餘元。

全案報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，在去年12月至今年4月共發動3波查緝行動，最後一次在高雄逮捕陳男，共計查獲13嫌到案，並查扣現金、點鈔機及虛擬貨幣買賣合約書等贓證物。

警方表示，全案以涉詐欺、洗錢及組織犯罪防制條例等罪移送北檢偵辦，其中陳男等5嫌遭羈押，另8嫌以新台幣5萬元至10萬元不等金額交保。（編輯：戴光育）1130424