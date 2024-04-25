王鴻薇臉書遭留言恐嚇 檢不起訴網路服務業者

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）國民黨立委王鴻薇去年選舉期間遭網友在臉書留言恐嚇，警方查出，犯嫌IP在境外，利用網路服務業者發文，懷疑業者為共犯。北檢認為業者罪嫌不足，今天處分不起訴。

台北地檢署不起訴指出，去年7月26日王鴻薇的臉書（Facebook），遭到網友張貼槍枝等照片，並留言恐嚇王鴻薇「等著吃子彈」等文字。

王鴻薇向台北市刑警大隊報案。警方向臉書公司等調閱犯嫌帳號資料，查出犯嫌利用某網路服務業者發文恐嚇，懷疑業者簡姓男子為共犯，於是把簡男送辦。

簡男供稱，他只提供網際網路協定位址（IP）出租服務，此名發文網友IP是香港客戶，並透過泰達幣付款，與發文網友間透過通訊軟體聯繫。

檢方另請警政署通知駐外單位，並轉請美國聯邦調查局協助調查，查出犯嫌IP在境外，並透過VPN（虛擬網絡）跳板規避查緝，分別位於美國、馬來西亞、越南，仍無法查知犯嫌真實身分。

檢察官認為，簡男的通訊軟體對話紀錄確實有與發文網友的聯繫、交易紀錄，但未顯示與犯嫌有恐嚇犯意聯絡的事證，認為簡男罪嫌不足，今天處分不起訴。（編輯：張銘坤）1130425