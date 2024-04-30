台中6歲童家中無呼吸送醫不治 檢相驗釐清死因

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（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市6歲林姓男童今天上午被家長發現在家中趴臥無呼吸心跳，消防局獲報到場將男童送醫，但經搶救後仍不治，身上無明顯外傷，警方已報請檢察官相驗遺體，以釐清死因。

台中市政府消防局今天表示，上午6時47分獲報，東區旱溪西路一段一處民宅，有家長報案稱發現6歲男童趴臥沒有呼吸，立即派遣救護車到場，將已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態的男童，送往中國醫藥大學附設醫院救治。

中國附醫指出，男童到院時已無呼吸心跳，經搶救於上午7時35分宣告不治，初步檢視外觀無明顯外傷，院方並依規定通報台中市家庭暴力及性侵害防治中心後續處置。

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台中市政府社會局今天透過文字稿表示，有關6歲男童死亡案，家防中心接獲通報後，已派遣社工前往醫院。經初步了解，男童身上沒有外傷，過去沒有通報紀錄，確切死因有待檢警調查釐清。

轄區台中市警局第三分局指出，經警方到場詢問林姓男童的父親，他向警方表示，上午發現男童在床上無呼吸心跳，便通報救護車送醫，男童1年多前曾有熱痙攣病史，但近期沒有任何疾病。案發現場經警方鑑識採證後，未發現特殊狀況，全案已報請檢察官相驗遺體，以釐清死因。（編輯：謝雅竹）1130430