綠島垃圾場火警悶燒 臭氣沖天居民苦不堪言

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（中央社記者李先鳳台東縣13日電）綠島垃圾場昨天下午失火，台東縣消防局緊急從本島增援協助，仍悶燒一整夜未完全熄滅，附近居民聞了一夜惡臭，苦不堪言；消防局表示，肇因待火勢完全熄滅後才能調查釐清。

綠島一處垃圾堆置場昨天下午5時許發生火警，現場火勢猛烈，消防人員疲於打火，燃燒了一整夜仍未熄滅，所幸火勢獲得初步控制，但仍在悶燒，今天上午從本島調派人員前往協助救災。

台東縣無黨籍議員王姷力表示，正值議會開議期間未在現場，但了解到整個聚落籠罩在煙霧當中，臭氣沖天，鄉親苦不堪言；已協請空勤直升機協助灑水，並請環保局盡速處理、發放口罩給鄉親使用。

當地居民說，垃圾場就在知名景點睡美人的心臟位置，平時只要經過附近就聞到明顯的惡臭味，影響生活品質，夏日高溫更屢發生垃圾悶燒火警。

依過去經驗，綠島每年6至9月旅遊旺季，每日約有2.5到3公噸垃圾，淡季每日也有1.5到2公噸垃圾，使得垃圾場經常爆滿，去年台東焚化爐試運轉時，就優先處理綠島的垃圾危機。（編輯：郭諭儒）1130513