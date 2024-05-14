台南佳里塑膠工廠大火撲滅 消防機器人成助力

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市佳里區一家塑膠工廠昨晚發生火警，因廠區堆放大量易燃物，約3000平方公尺廠房陷入火海，大批消防人員進駐連夜灌救，消防機器人也前進火場，火勢於今天下午完全撲滅。

台南市政府消防局昨晚10時左右接獲通報，指稱佳里區海澄里一家工廠發生火警，隨即調派附近多個分隊人員、車輛前往灌救。消防人員抵達後發現廠區已全面燃燒，冒出大量濃煙，後續再增派大量人車增援，現場初步調查沒有人員受傷受困。

台南市消防局指出，由於現場堆放大量塑膠物品及原料，火勢相當猛烈，在消防人員以多條水線搶救下，火勢於今天凌晨0時50分左右控制，但尚未完全撲滅，連夜出水灌救。為補充打火兄弟體力，奇美食品上午出動餐車到場，提供熱飲及餐點讓消防人員食用，補充熱量與體力。

救災過程中消防局派出全台唯二的「水砲及排煙型消防機器人」前進火場，在維持安全距離下，使用遠端操控進行射水降溫，防止烈火繼續延燒。

台南市消防局指出，工廠燃燒內部建物為3樓鋼骨鐵皮挑高，燃燒廠房面積約3000平方公尺，經業主委外重機具進場協助處理，火勢於今天下午3時許完全撲滅，起火原因及財物損失待進一步調查釐清。

台南市長黃偉哲下午在臉書發文表示，面對越來越多樣化且不可控火災現場，市府去年採購1台「水砲及排煙型」機器人，並增購3台「水砲型」機器人，預計今年底交付使用。

黃偉哲指出，感謝中央支持，核撥台南「紅外線熱顯像無人機組」4組及「消防機器人」4台預算，未來消防局無人機將達32組、消防機器人8台，預計每大隊都可配發1台消防機器人，大幅提升救災強度與安全性。（編輯：張雅淨）1130514