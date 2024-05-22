北榮醫涉虛偽紀錄領取防疫獎金 檢起訴偽造文書

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（中央社記者謝幸恩台北22日電）台北榮總鄭姓醫師、張姓組員於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，涉嫌偽造會議紀錄以領取防疫獎金。士檢認定鄭男、張女犯行明確，日前依偽造文書罪起訴鄭男等2人。

士林地檢署起訴指出，鄭姓醫師時任台北榮總醫院神經醫學中心副主任，負責協調、聯繫中心的行政事項；張女時任北榮神經外科契約醫務管理組員，負責處理神經外科行政事務。

起訴指出，行政院衛生福利部為感謝北榮於COVID-19疫情期間，配合執行國家重大防疫貢獻，撥發民國110年5月至111年7月的COVID-19治療獎勵金，作為北榮醫療人員防疫獎金。

起訴指出，鄭男明知防疫獎金的發送，必須先召開會議討論獎勵名單、獎勵點數並製作會議紀錄、獎勵清冊後才能領取，且明知神經醫學中心並未於111年12月28日召開分配獎勵金會議，涉嫌指示張女偽造「台北榮總神經醫學中心外科會議紀錄」，再冒用北榮吳姓住院總醫師的職名章，盜蓋在獎勵清冊上。

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由於神經醫學中心人員反應分配不公，未領到獎勵金，北榮政風室介入調查，全案曝光。

鄭男否認犯行，張女坦承部分犯行；檢察官認定，鄭男等人涉犯刑法行使業務登載不實文書、盜用印章等罪，事證明確，日前依法提起公訴；另外，鄭男涉嫌於辦理採購案過程勾結廠商取得標案，讓廠商疑以較低規格器材交貨，從中收取回扣，涉犯貪污治罪條例的部分，士檢持續偵辦中。（編輯：張銘坤）1130522