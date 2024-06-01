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「為你好」恐釀關係緊繃 專家：溝通謹記對事不對人

2024/6/1 19:57
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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）常聽到「我是為你好」，卻可能是人際關係緊繃導火線，心理師建議，應該用自己不委屈、對方不被迫的方式相處，開誠布公溝通是好事，但要記得對事不對人，有機會往好的方向修補。

藝人狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐近日爭議不斷，根據壹蘋新聞網報導，狄鶯認為孫安佐的異狀與前女友有關，但孫安佐卻不以為然，反駁媽媽把事情都推給別人。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰接受媒體電訪則說，過去常聽到「我是為你好」，即便後面隱藏的是愛，也應該思考對方是否真的想要，否則可能反而讓關係緊張，建議應該用自己不委屈、對方不被迫的方式相處。

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藍挹丰表示，家庭是各種關係的縮影，不管血緣關係或姻親關係等，很容易遇到各種情境，是人際關係中常見的狀態，遇到了也不用過度自責或責備對方，儘量從自己的角度出發，明確表達「我不是不喜歡你，而是不喜歡你對待我的方式」。

她說，只要能把握對事不對人，有機會開誠布公溝通是好的，關係修補未必要長時間，但一定要花費心力，如果雙方都能體會到對方的真心誠意，這樣的修補就有機會往好的方向發展、有實質成效。（編輯：龍柏安）1130601

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