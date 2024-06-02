社區人行道滑倒受傷 基市府不服判賠將上訴

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）林姓男子走在長滿青苔的社區人行道滑倒受傷，法院判決基隆市府應賠償林男新台幣106萬餘元。市府認為此路段不符合公用地役關係，不屬於市區道路，且非市府管轄，將提起上訴。

林男主張，民國110年3月10日下午4時許，他走在基隆市樂利二街62巷人行道，因地面長滿青苔濕滑，導致他後仰滑倒，左腰及下背部扭傷、拉傷、右腕部挫傷等傷勢，並引發腰薦椎椎間盤突出復發。

林男指出，此處雖為私設巷道，但長久供公眾使用，已成為具有公共地役性質的既成巷道，且市府已將此處巷道納入管理，管理維護顯有欠缺，市府應給付193萬餘元。

法官表示，國家因公用地役關係而取得私有土地管理權，也屬於公有公共設施，如設置或管理有欠缺，適用國家賠償，且依據相關說明，此道路位於基隆市都市計畫區域內，具有公共地役性質既成道路，應屬市區道路條例所稱「市區道路」。

法官指出，根據「公路附屬設施設置管理要點」規定，「市區道路之人行道，由當地地方政府維護管理」，市府對此處人行道有管理維護的責任，縱使市府抗辯人行道位於私人土地，但並未因此排除行政機關依其他法律所應負責任，判決市府應賠償106萬9929元。

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基隆市政府今天表示，法官判決主要關鍵在於心證此路段為「公用地役關係道路」及「屬市區道路」，但依大法官釋字第400號解釋文，顯示此路段與「公用地役關係」不符，且此路段經查後，屬於指定建築線的現有巷道，內政部曾於民國96年函釋，現有巷道非屬市區道路範疇，法官引用認知應屬錯誤。

此外，市府表示，此路段自始至終都不是市府權管，此社區曾於民國95年依「基隆市政府辦理轄內非封閉型社區道路維護計畫」，向市府提出申請協助維護路面，且是一次性維護，保固期屆滿後，也在107年3月14日辦理會勘，交還社區自行管理。（編輯：方沛清）1130602