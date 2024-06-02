高雄工人代購虛擬貨幣賺外快 淪詐欺洗錢幫凶

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）刑事局今天指出，高雄1名蔡姓藍領工人看到臉書廣告應徵「派單作業員」，便依指示加Line，卻遭詐騙集團誘騙幫忙代購虛擬貨幣可獲約3%報酬，淪為洗錢人頭帳戶且有刑責。

警政署刑事局今天發布新聞稿表示，高雄1名30多歲蔡男因工期有空檔，想用閒餘時間兼差，在3月下旬看到臉書求職廣告應聘「派單作業員」，隨即依指示加入對方Line好友聯絡。

蔡男收到暱稱「李瑩兒」的女網友告知，稱其公司為「做虛擬貨幣量化交易，需要徵代購人員」，並假稱「最近比特幣波動大，做倉的人太多，我們交易量就大，很需要人幫我們代購」，誘騙蔡男提供個人銀行帳戶，並約定以代購新台幣10萬元可獲取薪資3000元為報酬。

「李瑩兒」表示，公司會將買比特幣的錢匯入蔡男帳戶，再請蔡男領出現金後，協助代購比特幣後再提轉至指定的加密貨幣錢包，即完成相關作業。

蔡男不察便依「李瑩兒」的指示操作，收款轉買比特幣，5天內操作5筆、金額共15萬5200元，並依約定從匯款中收到4800元報酬。

不料，蔡男首次收款後的第4天，就收到銀行通知其帳戶被凍結，因蔡男收到的5筆匯款中，已知有2筆為遭「愛情詐騙」及「網拍詐騙」的被害人所匯款項，並將面臨新制定洗錢防制法有關洗錢罪的相關刑責。

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刑事局指出，上述詐騙手法，不僅讓被害人當人頭帳戶，還進一步利用被害人幫歹徒提領現金贓款後轉買虛擬貨幣，達到洗錢切斷金流目的，增加警方追蹤贓款的困難度，犯案手法相當狡猾。

刑事局提醒，民眾為防被騙帳戶，除了不能提供提款卡、密碼和網銀帳密外，也千萬不能收受網路來源不明的資金，再做轉交、轉匯或轉購任何點數（虛擬貨幣）等行為，以免被詐欺集團利用成為詐欺洗錢的幫凶。（編輯：李淑華）1130602