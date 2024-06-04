郭新政盛竹如拍「誰摔死了李新」 改判賠200萬元

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（中央社記者劉世怡台北4日電）前立委羅淑蕾不滿前北市議員李新女友郭新政製作「誰摔死了李新」影片內容，向郭女與片中主播盛竹如求償，一審判免賠，二審今改判郭、盛連帶賠羅淑蕾新台幣200萬元，可上訴。

全案緣於，李新於民國106年9月28日墜樓身亡，郭新政影射羅淑蕾在一起珠寶糾紛案中變造證據，並製作「誰摔死了李新」系列影片。羅淑蕾認為影片內容斷章取義，向法院提起刑事自訴加重誹謗及民事連帶賠償訴訟。

刑事部分，法院檢視郭新政及盛竹如所共同拍攝、製作、上傳的系列影片，其中就黑道事件及變造證據部分，考量另案訴訟，已於影片上傳前的107年5月1日判決有罪確定；郭、盛以網路散布影片，散布力甚強，但言論的公益性低，羅淑蕾名譽權保障較高，判決郭新政4月徒刑，得易科罰金，並處罰金8000元；盛竹如判處拘役50天，得易科罰金確定。

民事部分，一審法院判決羅淑蕾敗訴，羅淑蕾提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天改判郭新政及盛竹如連帶賠償200萬元，可上訴。

二審指出，影片內容提及「羅淑蕾與黑道掛勾脅迫郭新政」「羅淑蕾逼迫當舖負責人交出郭新政的當票，並將當票變造後提出法院作為證據」等言論，難認與事實相符，悖於法院調查後的認定結果，並引用不實資料為其言論基礎，難認沒有重大輕率的惡意，且已侵害羅淑蕾名譽。

二審合議庭認為，盛竹如為國內具知名度的電視台新聞主播，收費擔任此系列影片的主持人，卻對於影片中所指涉之人事未盡查證義務。考量郭、盛無論在時效性、言論與公共利益關聯性、消息來源可信度等方面，難認已盡合理查證義務，並以網路傳播方式傳述，散布力甚強。

二審審酌，兩造身分、地位、經濟狀況，及郭、盛未經合理查證即發表言論，侵害羅淑蕾名譽權的手段、程度等情形，判決郭、盛連帶賠償200萬元為適當。（編輯：方沛清）1130604