女買活螞蟻進口遭送辦 因非公告有害生物獲不起訴

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄蕭姓女子從中國買9管活螞蟻進口遭海關扣押，雄檢考量「東方收割家蟻」等雖被農業部成果報告列有害生物，但並未正式公告列入，據此依植物防疫檢疫法處分不起訴。

高雄地檢署偵查時，蕭女供稱這些螞蟻是去年9月在中國淘寶網購買的，並不知道不能輸入台灣。檢方根據相關文件發現，蕭女輸入的「收割家蟻屬」、「東方收割家蟻」、「針毛收割家蟻」均未經主管機關公告為有害蟻類，僅有農委會（改制前）成果報告認定為有害生物，且綜觀成果報告，僅有隻字片語提到「可能造成農業危害」，因此被告辯稱不知道這些蟻類不能輸入可供採信。

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檢方偵結後，認為相關單位難以讓大眾知道這些蟻類為有害生物，蕭女罪證不足，並依植物防疫檢疫法處分不起訴。

不起訴處分書指出，蕭女去年9月底在中國淘寶網購買多隻「收割家蟻屬」、「東方收割家蟻」、「針毛收割家蟻」等共9管寄送來台，但同年10月10日貨運報關時遭海關查驗，發現這些螞蟻疑為有害生物，因此依違反植物防疫檢疫法將蕭女送辦。（編輯：李淑華）1130605