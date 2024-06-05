本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳菊：三權分立理想從未改變 支持立院修憲廢監察院
首頁 / 社會

女買活螞蟻進口遭送辦 因非公告有害生物獲不起訴

2024/6/5 11:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄蕭姓女子從中國買9管活螞蟻進口遭海關扣押，雄檢考量「東方收割家蟻」等雖被農業部成果報告列有害生物，但並未正式公告列入，據此依植物防疫檢疫法處分不起訴。

高雄地檢署偵查時，蕭女供稱這些螞蟻是去年9月在中國淘寶網購買的，並不知道不能輸入台灣。檢方根據相關文件發現，蕭女輸入的「收割家蟻屬」、「東方收割家蟻」、「針毛收割家蟻」均未經主管機關公告為有害蟻類，僅有農委會（改制前）成果報告認定為有害生物，且綜觀成果報告，僅有隻字片語提到「可能造成農業危害」，因此被告辯稱不知道這些蟻類不能輸入可供採信。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方偵結後，認為相關單位難以讓大眾知道這些蟻類為有害生物，蕭女罪證不足，並依植物防疫檢疫法處分不起訴。

不起訴處分書指出，蕭女去年9月底在中國淘寶網購買多隻「收割家蟻屬」、「東方收割家蟻」、「針毛收割家蟻」等共9管寄送來台，但同年10月10日貨運報關時遭海關查驗，發現這些螞蟻疑為有害生物，因此依違反植物防疫檢疫法將蕭女送辦。（編輯：李淑華）1130605

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.89
更多編輯台推薦新聞：