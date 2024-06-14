屏東未停讓行人釀禍3年577件 4處路口設科技執法

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東縣警察局統計近3年未依規停讓行人發生車禍共577件，其中17件死亡，為有效遏止事故發生，警方在屏東市區4處路口設科技執法，取締車不讓人，1日啟用，已取締23件。

依屏東縣政府警察局統計，民國110年至112年，屏東未依規定停讓行人發生交通事故共計577件，占行人事故比率35.9%，其中17件為死亡事故。

縣警局今天發布新聞稿指出，選在屏東市4處易肇事路口，分別在屏東市中山路與民族路口、瑞光南路與民生路口、自由路與大連路口及自由路與公園路口，增設取締車不讓人違規科技執法設備，並已於1日起正式啟用執法。

科技執法設備設置後，隨即公布設置地點，並自今年4月起向民眾宣導，統計1至10日，共取締23件違規。

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屏東縣政府警察局交通隊表示，車輛駕駛進入路口，行經行人穿越道時應減速慢行，注意人車距離，當汽車前懸、機車與慢車前輪已進入行人穿越道線上，距離行人行進方向少於1車道寬、約3公尺，即違規開罰。

另外，若未依規定停讓行人，可依道路交通管理處罰條例處新台幣1200元至6000元罰單，因而致人受傷或死亡，除可處7200元至3萬6000元罰鍰外，更會面臨刑事責任訴訟，並吊扣或吊銷駕駛執照。（編輯：謝雅竹）1130614