林煒軒遇襲案通風報信 男判拘役20天緩刑2年

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）民進黨嘉義市議員林煒軒去年及今年遭製造假車禍毆打案，已起訴江姓父子等5人，其中4人遭羈押禁見；涉通風報信、未羈押的江父，嘉院簡判處拘役20天，緩刑2年；可上訴。

涉及林煒軒遇襲案的吳男、楊男、江男及郭男4人，目前仍羈押禁見在嘉義看守所，嘉義地方法院於17日上午將進行審理程序；前民進黨嘉義市黨部主委陳英華當天上午將在嘉院門口舉辦「反暴力、要真相」記者會，呼籲司法單位徹查林煒軒遇襲的背後集團。

林煒軒遇襲案中，江父因涉嫌向涉案的兒子通風報信，遭檢方起訴，江父自白犯罪，嘉院認為以簡易判決處刑為適當。

嘉院簡易判決書指出，警方調查發現江男涉及林煒軒遇襲案，在前往其共同住家查緝時，江父先以LINE通話功能聯繫兒子並告知警方到場後，且傳送訊息「關」給兒子，指示關手機，避免被警追查，江男手機立即關機，並藏匿在台南市。

嘉院表示，江父均坦承犯行，判處拘役20日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。緩刑2年，並須向公庫支付3萬元。

林煒軒今年1月28日與助理跑行程，座車在嘉義市世賢路地下道時遭製造假車禍追撞，林煒軒與助理下車時遭對方吳男、楊男噴辣椒水、持甩棍毆打。

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檢警追查發現，林煒軒也曾於去年11月間在市議會會館附近，遭江姓男子以相同假車禍手法造成傷害，不過，林煒軒當時以為是江男駕駛不慎造成，並未提告。

檢警調查，2次假車禍情況，幕後均與郭姓男子有關聯，江男是受郭男指使教訓林煒軒，後來郭男認為江男教訓林煒軒的力道不夠，又聯繫目前在逃的林姓男子（已發布通緝）從北部找缺錢的吳男、楊男南下當打手。（編輯：謝雅竹）1130615