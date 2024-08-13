男涉持毒、衝鋒槍及數百顆子彈 高雄住處遭逮送辦

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（中央社記者張已亷高雄13日電）高雄警方12日持搜索票在林姓男子左營區住居所等處搜出2支M16衝鋒槍、數百顆子彈，以及50多顆喪屍煙彈等，將林男依違反毒品、槍砲彈藥等罪嫌移送，將持續溯源追查毒品及槍枝源頭。

高雄市政府警察局三民第一分局日前接獲情資，指29歲林男疑持大量毒品，經專案小組連日探訪蒐證，12日下午5時30分持高雄地方法院、高雄地方檢察署核發搜索票、拘票，前往林男左營區住居所、車輛實施搜索。

警方新聞稿指出，林男從午睡睡夢中驚醒遭員警逮捕，現場查獲「喪屍煙彈」依托咪酯煙彈54顆、大麻煙彈1顆，並起獲1支制式及1支非制式的M16衝鋒槍、3個彈匣、250多顆步槍彈，詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林男隨案解送高雄地檢偵辦。

三民第一分局分局長謝承甫表示，依托咪酯已由法務部6月13日決議列管為第三級毒品，待法制作業辦理完成後，正式由行政院公告列管為毒品。

謝承甫指出，吸食「喪屍煙彈」依托咪酯會有意識混亂、渾身顫抖無法站立等症狀，對社會治安、身心健康影響很大，將秉持「全面清查、澈底掃蕩」原則，持續打擊詐團、強力掃蕩槍械及不法販毒集團，維護民眾安居樂業生活空間及社會治安。（編輯：張雅淨）1130813