沒道謝遭鄰居賞巴掌 新北男持刀還擊刺死人判8年

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（中央社記者高華謙新北15日電）楊姓男子去年請王姓鄰居協助開門後未道謝遭辱罵、賞巴掌，楊姓男子隨後持刀刺死王姓男子。台灣新北地方法院國民法官考量楊姓男子自首及先被攻擊受傷等，依殺人罪判8年徒刑。

檢警調查，楊姓男子與住家對面王姓租客素有嫌隙，楊姓男子去年返回新北市三重區住處時，請王姓男子幫忙開門，由於未說謝謝，王姓男子心生不滿，待楊姓男子晚間8時許再出門準備上夜班時從家中追出，在路邊以辱罵及賞巴掌等方式推擠、攻擊楊姓男子。

檢警查出，楊姓男子隨後持利刃朝王姓男子胸部、腹部各刺1刀，並於王姓男子逃離時，又朝王姓男子上背部刺1刀，導致王姓男子大量出血死亡。

台灣新北地方檢察署檢察官認為楊姓男子面對手無寸鐵被害人，以危險性高利刃行凶，甚至被害人都倒地了還補刀，殺人犯意明確，且雖是對方先挑釁，但沒必要致對方於死地，建請合議庭判刑10年到13年。

被害人家屬不原諒楊姓男子，求刑18年；楊姓男子辯護律師希望合議庭以中華民國刑法「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」規定，酌量減輕刑度到7年到10年。

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新北地院國民法官合議庭認為楊姓男子持刀刺死王姓男子，使王姓男子家屬受有不可磨滅心靈創痛，應予譴責，但楊姓男子父母離異，由會家暴的父親獨自撫養長大，後來父親死亡，楊姓男子高中起自力更生，半工半讀完成高職夜間部學業，足見楊姓男子未因家庭環境不圓滿而自暴自棄；職場同事也證稱楊姓男子個性溫和，與人相處和睦。

合議庭考量王姓男子先挑釁，造成楊姓男子臉頰受傷，且楊姓男子犯案時僅23歲、無前科，犯後坦承犯行、尚有悔意等，判處8年徒刑；全案可上訴。（編輯：李明宗）1130815