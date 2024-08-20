彰濱離岸風電工安意外 命危3人均恢復生命跡象

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（中央社記者鄭維真彰化20日電）海龍離岸風電計畫彰化案場今天發生二氧化碳鋼瓶氣體外洩事故，14名工人送醫，其中3人無呼吸心跳，經搶救均恢復生命跡象，但狀況仍不穩；其餘傷者治療中，已有1人出院。

根據彰化縣消防局資料，14名傷者有9人意識清楚；另外5人意識昏迷，其中3人被救出時無呼吸心跳，分別送往鹿港基督教醫院、梧棲童綜合醫院、彰濱秀傳醫院搶救，目前均恢復生命徵象。

鹿港基督教醫院表示，38歲賴姓男子中午前抵院前無呼吸心跳，經搶救後已恢復生命跡象，但昏迷指數為3，血壓不穩，使用升壓劑，狀況危急。

鹿基表示，31歲曾姓男子送醫時胸悶，身體恢復後於下午1時出院；27歲洪姓男子胸悶，檢查發現身體二氧化碳濃度很高，醫護人員安排提供氧氣治療，目前病情穩定。

彰濱秀傳醫院說，58歲劉姓男子經插管急救後恢復心跳，狀況仍不穩定；另有1名傷者意識不清、呼吸衰竭，目前在加護病房插管治療；另名傷者意識清醒，呼吸困難、胸痛、頭暈，生命徵象穩定。

有2名意識清楚傷者送至彰化基督教醫院，院方表示，2人都有接觸到化學物質，目前心跳血壓都正常。3名意識清楚患者送彰化秀傳醫院，有頭暈症狀。（編輯：陳仁華）1130820