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林義傑被控包攬訴訟近千件 北院判刑10月

2024/8/27 13:38
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（中央社記者謝幸恩台北27日電）超馬好手林義傑涉嫌以企業化方式包攬訴訟業務，並從中獲利90萬元，被北檢依違反律師法起訴。北院今天判處林義傑應執行有期徒刑10月，如易科罰金以1000元折算1日，可上訴。

此外，同案被告許姓公司登記負責人、邱姓員工、陳姓員工、鄭姓員工、陳姓法務、律師鄭遠翔，均依無律師意圖營利而辦理訴訟事件罪，分別判處可易科罰金刑6月至8月不等，扣案犯罪所得均沒收。律師張躍騰、鄭依鈞無罪。

全案起於，台北地檢署指控，林義傑在就讀國立政治大學法律研究所在職專班期間，得知有著作權蟑螂對非法下載影片的民眾提告要求支付和解金，獲利頗豐，便起意仿效，於是找人成立真相智慧財產顧問公司，辦理訴訟業務。

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起訴指出，林義傑等人於民國110年5月及8、9月間，陸續找上威視公司、香港商甲上娛樂洽談授權取締事宜，並分別取得17部、1部影片公開傳輸權的專屬授權，隨即派人上網誘捕盜版的網友，交由合作律師處理。

這些合作律師收案後，負責撰寫告訴狀、遞狀及洽談和解事宜，自110年至111年間共計受理937起案件，其中達成和解的案件有25案，獲利合計新台幣90萬元。案經北檢起訴林義傑等人。北院審理2年後，今天做出一審判決。（編輯：張銘坤）1130827

#台北地檢署
#林義傑
#北院
#北檢
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