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海龍風電二氧化碳外洩致工人昏迷 家屬考慮器捐

2024/8/27 14:21
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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰濱工業區海龍風電降壓站發生二氧化碳外洩意外，17人就醫，簡男、賴男及劉男就醫後仍昏迷，簡男昨宣告不治，賴男因狀況未改善，家屬考慮器捐，劉男也將檢查腦部評估狀況。

彰濱工業區鹿港區的海龍風電降壓站20日發生二氧化碳外洩意外，工人在安裝消防設備時，裝有二氧化碳的鋼瓶疑似因碰撞發生外洩，工人二氧化碳中毒，17人送醫，其中簡男、賴男及劉男送醫前無呼吸心跳，經搶救後已恢復生命跡象。

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台中童綜合醫院今天指出，19歲簡姓男子住在加護病房，昏迷指數3，經7天救治，昨晚宣告不治；鹿港基督教醫院說明，因賴男狀況無顯著進步，昏迷指數仍為3，家屬考慮器捐，男子下午自鹿基轉至彰基醫院進行器捐評估。

彰化秀傳醫院則說，收治的劉男昏迷指數仍為3，提供的氧氣量及升壓藥減少，代表劉男狀況有進步，下午將檢查劉男腦部，評估狀況。（編輯：李淑華）1130827

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