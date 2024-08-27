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彰化警闖住處停車場酒測 法院：適法性有疑義

2024/8/27 18:48
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（中央社記者鄭維真彰化縣27日電）曹姓男子騎車違規，遭警方跟進住處停車場，酒測值達0.84；彰化地院認為員警擅闖私人領域，適法性有疑義，酒精測定紀錄表無證據能力應予排除，以證據不足判決無罪。

台灣彰化地方法院判決書指出，曹姓男子因公共危險案件被判刑7月，於民國111年9月執行完畢出監，隔年9月在員林市喝高粱酒後騎機車，因跨越雙黃實線，員警從後尾隨、按喇叭，跟隨至其住處停車場，並進行酒測。

曹男雖承認酒後騎車，但否認犯罪，辯稱警察沒有攔截他，怎能在他家對他酒測。

法官審酌，人權保障較此案刑事訴追被告目的更具優先維護必要，警員未經被告同意，即逕進入被告私生活領域，適法性已先有疑義；被告多次表示不願酒測，警員又未告知被告拒絕酒測的法律效果，對被告實施酒測身體檢查強制處分，欠缺刑事訴訟法依據，此酒精測定紀錄表無證據能力。

法官認為，被告犯行的關鍵證據僅有自白，但自白不得作為有罪判決的唯一證據，又查無其他積極證據足以證明被告犯罪，因此判決無罪。

檢察官不服法院一審判決提起上訴，但因被告死亡，台灣高等法院台中分院撤銷原判決，並判決公訴不受理。（編輯：郭諭儒）1130827

#台灣高等法院台中分院
#彰化地院
#台灣彰化地方法院
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