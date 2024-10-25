京華城案查柯文哲政治獻金 檢廉再傳基隆副市長邱佩琳作證

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（中央社記者謝幸恩、劉世怡台北25日電）台北地檢署偵辦京華城案，為釐清前台北市長柯文哲的政治獻金、募款來源與流向等，今天指揮法務部廉政署以證人身分通知基隆市副市長邱佩琳說明。

京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，檢廉懷疑其中涉及賄賂、圖利，自8月底發動數波搜索約談，並聲押柯文哲、前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應的助理吳順民、前鼎越開發公司董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗獲准。

日前鏡週刊報導指出，檢廉為釐清柯文哲的政治獻金等細節，從其住處查扣的隨身碟檔案內容中多次出現邱佩琳，並指邱佩琳為經手募款者，再把款項交給柯文哲。

邱佩琳接受媒體採訪時表示，她是民眾黨員，也是柯的朋友，純粹是希望可以幫忙，努力做一些事情。

此外，為釐清柯文哲政治獻金的帳目金流中多筆小額捐款，以及與眾望基金會的關連，北檢檢察官今天也指揮法務部調查局北機站，再度借提在押的李文宗說明。（編輯：唐聲揚）1131025