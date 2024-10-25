台中男遭詐2400萬 配合警誘出2車手逮人法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中25日電）台中邱姓男子誤信網路投資詐騙，陸續交付新台幣2400多萬元後發現遭詐報案，邱男與警方配合，日前佯稱要再入金誘出2名詐騙車手，警方埋伏逮人法辦，後續將持續向上溯源偵辦。

台中市警局第二分局今天表示，立人派出所日前接獲邱姓男子報案稱，他今年7月間看到網路廣告，聲稱可投資股票保證獲利，在詐團話術洗腦下，陸續交付對方2400多萬元，直到欲出金取回獲利時，對方卻以需要再繳納保證金等理由推拖，因此驚覺遭詐報案。

因涉及金額龐大，警方組成專案小組調查，並請報案人邱男配合佯稱欲再投資入金1000多萬，與詐團約定於18日至距離派出所不到200公尺的便利商店面交款項。

面交當日，專案小組成員事先在便利商店埋伏，過程中，員警發現1名黑衣男子不斷於店內外徘徊，且男子拿起手機通話時，報案人邱男恰巧也接獲來電，讓員警懷疑黑衣男子也是詐團成員。

待面交車手假扮的投資公司業務專員，現身與邱男會合，在面交車手接過款項時，員警見時機成熟，立即將面交車手制伏在地，在店外的黑衣男子見狀欲逃逸時，也遭員警一併逮捕。

警方查出，2名涉案車手皆姓林，警方全案詢問後，依詐欺罪嫌將2人移送台中檢察署偵辦，並向上溯源偵辦。（編輯：謝雅竹）1131025