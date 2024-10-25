律師游光德涉組詐欺集團遭訴 桃院裁定250萬交保

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（中央社記者葉臻桃園25日電）律師游光德涉嫌與台灣銀行行員組成詐欺集團，昨天被桃園地檢署起訴、求刑13年。游光德今天被移審桃園地方法院，法官認無羈押必要，裁定250萬元交保、限制住居及出境出海。

桃檢調查，游光德與台灣銀行郭姓、黃姓行員等人共組詐欺集團，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，游光德還教導假幣商逃避查緝，將鉅額詐欺所得透過虛擬貨幣匯往境外。

桃檢指出，全案被害者高達179人，不法所得新台幣1億1477萬餘元，昨天依涉犯違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢等罪起訴游光德等7人，並建議法院量處游光德有期徒刑13年；2名行員有期徒刑9年、6年。

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桃檢也說，游光德在8月27日收到桃園地方法院通知台灣高等法院已發回羈押抗告後，購買至韓國首爾的單程機票，打算以結婚移民的方式永久居留韓國，但因檢察官已在提出抗告時實施境管，因此在桃園機場將游光德拘提到案並聲請羈押獲准。

游光德今天被移審桃園地方法院，經法官訊問並審閱卷內事證，認為課予相當保證金並限制住居、限制出境出海，應足以對被告形成拘束力，尚無羈押必要性，因此裁定游光德以250萬元交保，並限制住居、出境出海。（編輯：李錫璋）1131025