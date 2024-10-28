台南光電業者涉超貸3人遭押 先後抗告成功獲交保

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）南檢偵辦光電業者涉嫌超貸等不法案件，向法院聲押公司負責人蔡姓姐弟及員工陳姓女子獲准，在蔡姓姐弟抗告成功獲交保後，陳女也抗告成功，台南地院今天改裁定交保。

台南地方法院裁定指出，依羈押聲請書所列證據及理由，足認被告涉犯商業會計法、稅捐稽徵法、刑法之行使業務上登載不實文書罪，犯罪嫌疑重大，此案案情雖屬複雜，但無從認定有何事實足認被告有湮滅、偽造、變造證據之虞。

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台南地院表示，被告勾串共犯、證人疑慮雖無法完全排除，但參酌此案進行程度，被告於此案地位，衡量被告犯罪情節危害社會治安程度等，並參酌被告自述生活狀況，尚無羈押必要，於被告提出新台幣15萬元保證金後釋放，並限制住居及限制出境、出海，每週於固定時間至派出所報到。

台南地檢署偵辦此案，15日帶回相關涉案人接受偵訊，訊後2人交保，並向台南地院聲押蔡姓姐弟及陳女共3人獲准，蔡姓姐弟提抗告後，台南高分院25日發回台南地院，改裁定2人各以500萬元、400萬元交保；陳女也提出抗告，台南高分院今天發回台南地院重裁。（編輯：陳仁華）1131028