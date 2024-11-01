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彭姓犯嫌槍殺威震集團董事長未遂 士檢起訴求重量刑

2024/11/1 10:45（11/1 10:49 更新）
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（中央社記者謝幸恩台北1日電）士檢偵辦彭姓男子涉槍殺威震集團吳姓董事長未遂案，彭男雖犯後自首，但其殺意甚堅、目無法紀，今天依殺人未遂等罪起訴，請求法院對其自首與未遂行為不予減刑，應從重量刑。

士林地檢署新聞稿指出，民國112年9月、10月間，彭男受託代為保管SIG SAUER P320SP型制式手槍及16顆子彈，但因不滿吳姓董事長派人向其經營的咖啡廳收取保護費，因此心生不滿。

新聞資料指出，今年7月10日，彭男與不詳人士謀議，駕車到台北市大同區「天龍三溫暖」附近埋伏，當吳男與友人走出店面時，彭男雙手持槍近距離朝吳男連開5槍，其中1槍射向吳男友人，造成吳男左手掌及左大腿中彈，吳男的友人右小腿中彈。行凶後，彭男迅速逃離現場。

吳男及其友人經緊急送醫後，無生命危險。彭男隨後通知妻子開走車輛，並前往派出所自首，警方查扣其槍彈後移送法辦，檢察官訊後聲押彭男獲准。

據了解，傷者吳男為台北地方角頭，同時為威震集團董事長，曾因涉嫌買凶槍殺與洗錢案而被送辦，日前因涉及強拍女子私密片遭調查。

彭男辯稱，他並無殺意，僅因吳男多次派人到咖啡廳收保護費，且妻子臨盆在即，經濟壓力大，才想給吳男一點教訓，若真的要殺吳男，不會只開5槍。

檢方認為，彭男殺意甚堅，現場尚有吳男的友人，極易殃及無辜，顯見其主觀上有直接、間接殺人故意，今天依槍砲彈藥刀械管制條例的未經許可寄藏制式手槍及子彈、持槍於公共場所開槍射擊及刑法殺人未遂等罪起訴。

檢察官指出，彭男無視法紀，光天化日下持槍行凶，犯罪手段兇狠，到案後仍飾詞狡辯，態度不佳，其行為嚴重破壞社會治安，犯罪所生危害甚鉅，請法院對其自首與未遂行為不予減刑並從重量刑。

由於彭男在押，今天將移由士林地方法院審理，並召開接押庭決定是否續押。檢方對彭男行凶是否有幕後指使者的部分，目前另案深入偵辦中。（編輯：戴光育）1131101

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