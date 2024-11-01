花蓮玉里鎮長龔文俊被控送豬頭賄選 無罪確定

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）國民黨籍花蓮縣玉里鎮長龔文俊送受傷豬、豬頭涉賄選遭起訴，一審依選罷法判處有期徒刑5年，二審認定不具對價關係改判決無罪，日前最高法院駁回檢察官上訴，龔文俊無罪確定。

此外，花蓮地檢署也對龔文俊提起民事當選無效之訴，一審的花蓮地方法院判決當選無效；經上訴，二審的台灣高等法院花蓮高分院改判決當選有效確定。

全案起於，曾任花蓮縣議員及玉里鎮長的龔文俊，民國111年回鍋參選玉里鎮長，為求順利當選，涉嫌透過樁腳於5月到7月間分送受傷豬隻、豬頭給原住民部落，以尋求支持。

一審的花蓮地方法院認為，龔文俊行求與賄賂的選民人數僅2人，數量與價格也不高，但選民分別擔任部落副頭目及頭目，在部落內有一定人脈及影響力。

花蓮地方法院法官認定，龔文俊利用部落選民心性純樸、湧泉感恩的心理，行贈送豬頭、受傷豬隻等專飾賄選之術，因此當選玉里鎮長，此等行為若未嚴懲，恐難斷絕賄選風氣，因此依公職人員選舉罷免法交付賄賂等罪判處有期徒刑5年。

案經上訴，二審由台灣高等法院花蓮高分院審理，二審認為，龔文俊常年把受傷豬送人，並非因選舉才送，且有另一名部落頭目拒收後，龔文俊才談及選舉，未明示或暗示以豬隻拉攏選民。

二審指出，受傷豬不具有市場交易價值，且受贈選民應知受傷豬為廢棄物，反而幫龔文俊節省處理成本；此外，原住民祭典或婚事中用的豬隻要健康、四肢完整，龔文俊不可能冒著輕視、失禮的風險，而以受傷豬作為賄賂的對價。

花蓮高分院法官認定，難認龔文俊以受傷豬與選民做為行求、交付賄賂的對價關係，且不足以動搖選民投票意向，檢察官舉證不足，因此撤銷判決，改判決無罪。

案經檢察官上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，日前駁回上訴，龔文俊無罪確定。（編輯：戴光育）1131101