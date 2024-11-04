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桃園工廠大火濃煙蔽天 幸無傷亡、肇事原因待查

2024/11/4 16:36（11/4 16:46 更新）
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桃園市政府消防局表示，4日下午獲報桃園區春日路上一棟鐵皮工廠發生火警，隨即派員布水線搶救，現場黑煙直竄，幸火勢順利撲滅，並未造成人員傷亡。（桃園市消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年11月4日
桃園市政府消防局表示，4日下午獲報桃園區春日路上一棟鐵皮工廠發生火警，隨即派員布水線搶救，現場黑煙直竄，幸火勢順利撲滅，並未造成人員傷亡。（桃園市消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年11月4日
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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市桃園區某工廠今天下午發生火災，現場濃密黑煙迅速蔓延街道，一度影響往來交通，消防局表示，大火未造成人員傷亡，至於財物損失及詳細火災原因仍有待調查。

桃園市消防局表示，這場火警發生於桃園區春日路上一棟2層樓鐵皮工廠，消防局在下午1時14分獲報後，出動45名消防人員、17輛消防車及1輛救護車迅速趕往現場，消防隊於1時24分抵達火場，1時40分撲滅。

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消防局指出，火災燒毀工廠1樓的工作區域，包括櫃子、家具及充電座等物品，燃燒面積約20平方公尺，所幸並未造成人員傷亡，僅有財物損失，且火勢控制迅速，有效減少可能的災害擴大風險。

消防局說，至於火災詳細原因仍有待警消單位進一步調查釐清，消防局提醒，工廠內務必加強防火措施，尤其在電器使用及充電設備方面應提高警覺，以防止火災事故的發生。（編輯：李錫璋）1131104

#桃園市
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