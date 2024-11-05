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工人安裝門窗高處摔落昏迷 高市府勒令停工並開罰

2024/11/5 19:57（11/5 20:06 更新）
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張姓工人5日在高雄市左營區一處透天建物施工，不慎從高4公尺處摔落1樓地面、失去意識，送醫急救後目前狀況穩定，但仍在昏迷，需觀察24小時。（高雄市消防局提供）中央社記者張已亷傳真 113年11月5日
張姓工人5日在高雄市左營區一處透天建物施工，不慎從高4公尺處摔落1樓地面、失去意識，送醫急救後目前狀況穩定，但仍在昏迷，需觀察24小時。（高雄市消防局提供）中央社記者張已亷傳真 113年11月5日
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（中央社記者張已亷高雄5日電）張姓工人今天在高雄左營區一處透天建物安裝門窗時，不慎從4公尺高處摔落，疑頭部受創、昏迷，目前生命跡象穩定；高市勞工局已勒令停工，依法最高可處雇主新台幣30萬元罰鍰。

高雄市警察局左營分局指出，53歲張男下午4時13分許在左營區新上街一處透天建築物施工，在2樓窗台作業時不慎摔落1樓地面，頭部疑受創、意識昏迷，經救護人員協助送醫急救，目前狀況穩定，但仍昏迷中，需觀察24小時。

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高雄市政府勞工局表示，初步調查為雇主對勞工使用合梯跨站高度4公尺窗台，從事門窗安裝作業時，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要防護措施，導致發生墜落職災，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，勞檢處已勒令現場停工，將裁處雇主3萬至30萬元罰鍰。

勞工局呼籲，事業單位針對高度2公尺以上有發生墜落之虞作業場所，應確實採取相關防止墜落防護措施，以保障作業勞工安全。（編輯：李淑華）1131105

#高市勞工局
#高雄市警察局
#勞檢處
#高雄市政府勞工局
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