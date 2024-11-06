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台中婦匯款稱批發服飾 行員發現有異與警成功阻詐

2024/11/6 15:54（11/6 16:11 更新）
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台中徐姓女子（右）日前遇上詐騙集團投入資金投資股票，欲領出獲利卻被要求再匯款新台幣48萬元，她依對方指示到銀行稱要批發服飾匯款，幸經員警與行員勸說，才及時阻止財務損失擴大。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月6日
台中徐姓女子（右）日前遇上詐騙集團投入資金投資股票，欲領出獲利卻被要求再匯款新台幣48萬元，她依對方指示到銀行稱要批發服飾匯款，幸經員警與行員勸說，才及時阻止財務損失擴大。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月6日
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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中徐姓女子日前遇上詐團投入資金「投資股票」，欲領出獲利卻被要求繳新台幣48萬元服務費，她依對方指示到銀行稱要批發服飾匯款，幸行員發現有異與警方及時阻詐，避免損失擴大。

台中市警局第三分局今天表示，立德派出所今年10月下旬，接獲轄內台中銀行通報疑有民眾遭詐，請員警到場協助。

警方到場時，行員向警方表示，當天50歲徐姓女子欲臨櫃匯款48萬元至指定帳戶，稱是批發團體服飾的貨款，並出示出貨單等證明，但行員對匯入帳戶感到似曾相識，想起當天有另名顧客匯款至該帳號，用途說明卻不同，經行員與帳戶所屬銀行確認，發現帳戶金流異常，立即暫停匯款作業，並聯繫徐女返回銀行了解。

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徐女到場仍堅稱款項是用來批發團體服飾，但對細節則不願說明，幸在員警與行員勸說下，並提出匯款帳號已被列為警示，她才坦承是要投資股票。

徐女稱，她在臉書（Facebook）加入投資社團後，根據指示下載投資APP，並陸續投入48萬元的資金後，見獲利達200多萬元，原先想將獲利連同本金全數提領，卻被要求須再繳納48萬元的「服務費」，她依對方指示說法至銀行匯款，沒想到最後得知遇上詐團，對於及時阻止損失擴大，讓她對行員及員警致謝。（編輯：謝雅竹）1131106

#詐騙
#台中市警局第三分局
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