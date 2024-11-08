台中宗教團體遭控毆打成員致死 6幹部一審判無罪

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（中央社記者蘇木春台中8日電）女子林欣月成立的宗教團體，109年遭指控打死信眾，法院正審理中，不料幹部詹女等6人，遭控去年6月間毆打另名幹部致死，台中地院審理後，今天因罪證不足判6人無罪，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，位於台中的宗教團體「中華白陽四貴靈寶聖道會（已改名為中華日行一善學會）」，其中擔任幹部「堂主道才」的游姓女子，負責道場文宣製作、執行，及採買道場活動所需膳食。

民國112年6月間，團體擔任「總道長」的余姓女子，因不滿游女規畫宗教活動進度落後，夥同其他幹部23歲詹女、27歲許女、30歲許女及28歲雙胞胎姊妹等5人，對游女徒手毆打及腳踹，並持橡膠製的拍痧板，朝游女臉部、四肢等處拍打，造成橫紋肌溶解症於5日凌晨昏迷。

余女等人發現游女昏迷後，為滅證將她染血的衣物去除，換上乾淨衣物後，未將游女送醫卻反鎖在房內，最後造成死亡。余女、許女及林姓雙胞胎姐妹案發後逃逸，由詹女留下收拾善後，並找來鎖匠開房門後，聲稱游女自行在房內猝死，藉此為其他共犯卸責，警方獲報到場偵辦並查扣相關證物。

全案經檢方偵辦後，將詹女等6人依傷害致死罪嫌起訴，台中地院原訂將由國民法官審理，經被告委任律師聲請不行國民參與審判，台中地院審酌案件起訴多人，且因罪證繁瑣，裁定改由一般程序審理。

台中地院歷經1年多審理後，今天上午宣判，詹女等6人因罪證不足判無罪，全案可上訴。

女子林欣月97年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」宗教團體，遭檢方指控涉教唆幹部凌虐15名被害人，造成1人死亡、1人雙眼失明，全案於109年間檢方起訴，法院正審理中。（編輯：郭諭儒）1131108