防堵海上潛逃出境 海巡署澎湖擴大威力掃蕩

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（中央社澎湖縣8日電）為防範近期多起社會矚目案件嫌疑人自海上潛逃出境，海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部今天起全面執行岸海聯合勤務擴大威力掃蕩，防堵利用澎湖地利之便潛逃可能。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部發布新聞指出，近期多起社會矚目案件如光電弊案，日前召開羈押庭卻未無故到庭，檢方發布通緝，造成社會大眾質疑被告趁隙逃亡、準備偷渡出境，嚴重影響國內治安。為強化各港口安全檢查，嚴防涉案人士潛逃，從今日起加大查緝力度，稽查各港口進、出港船舶貨物及人身安全檢查工作。

第十三巡防區指揮部表示，自今天下午起，統合第七岸巡隊、第八海巡隊、澎湖查緝隊投入11艘巡防艇、33輛汽車、無人機3架、6隻偵搜犬、15台機車和281人次，針對馬公、湖西、澎南、白沙、西嶼及南北海等12處離島港區及岸際，強化廢棄空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林等治安死角重點搜查，並實施地毯式巡邏搜索。

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第十三巡防區指揮部表示，今天為118海巡節，海巡為國境的第一道防線，24小時全天候勤務部署，提升巡查見警密度，迅速打擊犯罪，以嚇阻不法走私偷渡，守護澎湖民眾，為日常安全生活環境盡最大心力，是海巡最重要的防線。

海巡署近日也祭出高額獎金制度，鼓勵民眾積極通報海上不法活動，無論漁民、釣客，或經常接觸海域活動的民眾，只要發現可疑海上目標，立即撥打海巡「118」免費報案專線，有機會獲得最高新台幣20萬元獎金。（編輯：謝雅竹）1131108

為防範近期多起社會矚目案件嫌疑人自海上潛逃出境，海巡署金馬澎分署第13巡防區指揮部從8日起加大查緝力度，嚴謹稽查各港口進、出港船舶貨物及人身安全檢查工作，讓涉案意圖潛逃人士無可乘之機。（第13巡防區指揮部提供）中央社 113年11月8日