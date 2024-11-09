新竹小隊長涉濫查個資遭羈押 市警局：停職嚴懲

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市警察局第一分局偵查隊陳姓小隊長涉濫用警政系統查詢他人個資，昨天晚間遭新竹地方法院裁定羈押禁見。市警局今天表示，予以嚴懲停職處分，後續將視偵審結果從嚴究責。

新竹地檢署昨天指出，陳男涉違反個人資料保護法、公務員洩漏國防以外機密罪等，檢察官10月間向法院聲請羈押禁見未獲准，經檢察官提抗告，高等法院2度發回更審，新竹地院法官昨天晚間裁定陳男羈押禁見。

對此，新竹市警察局今天發布新聞稿表示，針對所屬第一警分局偵查隊陳姓小隊長涉違反個資法及洩密案遭羈押，予以嚴懲停職處分，以維護警紀。

竹市警局指出，案件是由新竹地方檢察署指揮第一警分局共同偵辦，警方積極配合調查釐清，不容許員警違法犯紀，相關考核監督不周之處，將視偵審結果從嚴究責，以維護警譽。

知情人士表示，調查局人員發現陳姓小隊長帳戶有不明資金進出，遠超薪資所得，疑包庇毒犯、收受賄賂，另也發現陳男涉濫用警政公務資訊系統，在非公務情況下查詢特定人士個資。

陳男接受偵訊時否認受賄，他供稱帳戶內資金是投資所得。檢警仍持續深入調查中。（編輯：戴光育）1131109