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嘉義談判命案 男被一刀刺中心臟大量出血身亡

2024/11/12 19:51
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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義縣陳姓男子為友人黃女出氣，今天與黃女前男友王姓男子相約談判，陳男疑遭王男一刀刺進左胸身亡，警依殺人罪嫌移送王男；檢警相驗，研判致死傷為刺中心臟大量出血身亡。

嘉義地檢署表示，檢警下午會同法醫相驗，發現33歲死者陳男左側胸壁及上肢有銳器傷，致命傷為胸壁一刀深及心臟，左手前臂一刀為抵禦傷口，預計15日上午進行電腦斷層掃描，判斷刺傷心臟的位置及深淺，當天下午解剖釐清死因。

嘉義縣警察局水上分局表示，34歲王男與黃女曾交往一段時間後分手，王男懷疑是黃女另結新歡，不時糾纏黃女，黃女的友人陳姓男子在網路上打抱不平，引起王男不滿，雙方時而互嗆。

警方指出，陳男、黃女及黃女的父親今天凌晨在水上鄉寬士村一處鴿寮飲酒聊天，當時黃女又抱怨王男糾纏不清，陳男、王男則相約在鴿寮談判，王男邀劉姓男子等6名友人駕駛2輛自小客車前往約定地點談判。

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警方說，王男、陳男在場爆發激烈口角，王男竟取出身上預藏水果刀，一氣之下刺進陳男左側胸口，陳男倒地不起，救護人員趕到場時，陳男倒在血泊中，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫急救後仍不治。

警方表示，王男與其他到場助陣的友人見狀一哄而散，駕車逃逸，警方據報趕抵，全力追緝嫌疑人，於上午逮捕行凶的王男，並陸續帶回劉男等6人，警訊後，依殺人罪嫌於晚上陸續移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1131112

#命案
#嘉義
#嘉義地檢署
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